Inaspettata classifica smartphone più venduti del Q3 2019 | ecco le posizioni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Vi sorprenderete nell'apprendere quali sono glipiùdel Q3, ovvero del periodo compreso tra luglio e settembre di quest'anno. Come riportato da '9to5mac.com', non sono i top di gamma a farla da padrona, ma dispositivi di fascia media, e quindi dal costo più ammortizzato (o almeno così dovrebbe essere in linea di massima). Lo studio condotto da 'Counterpoint Research', il primo posto viene occupato da iPhone XR, il melafonino più a buon mercato proposto dalla mela morsicata. Il secondo posto se lo aggiudica il Samsung Galaxy A10, seguito al terzo dal Galaxy A50. In quarta posizione ritroviamo Oppo A9. Solo quinto iPhone 11, tallonato da Oppo A5s e dal Samsung Galaxy A20. Chiudono ladeglipiùdel Q3l'Oppo A5, lo Xiaomi Redmi A7 ed il Huawei P30. Come vi avevamo già anticipato in apertura di articolo, in graduatoria non ci ...

