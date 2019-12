Foggia | muore in auto due giorni dopo la proposta di matrimonio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Valentina Dardari Ilaria Adriatico si è schiantata con la suacontro un albero. La 34enne era molto conosciuta, sulla sua pagina Facebook aveva 259 followers Ilaria Adriatico, una giovane donna di 34 anni, è morta ieri sera, martedì 24 dicembre, in un incidente stradale in provincia di. La sua, una Suzuki, si è schiantata contro un albero di ulivo. Ancora non sono chiari i motivi del tragico impatto. Sarebbe dovuto essere un Natale speciale, per lei e il suo fidanzato, Marco, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito. Solo duefa infatti, Ilaria aveva ricevuto il regalo più bello: ladi. Felice aveva postato le foto sulla sua pagina Facebook, dove tra l’altro è molto seguita. Ha 259 followers. Tanti i commenti per il gioioso annuncio. Adesso invece quella pagina sta riempiendosi di dolore, di frasi di addio a quella bella ...

