F1 | il possibile addio di Vettel ed i candidati per la Ferrari 2021 | sogno Hamilton

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Giorno di Natale e chissà se Sebastianla sua letterina l’avrà scritta. Dall’altra parte del box dellaCharles Leclerc ha fatto uso di carta e penna in questi giorni. Sì perché un contratto è stato prolungato fino al 2024 e l’ingaggio è lievitato fino a 9 milioni di euro all’anno. Un segnale che la Rossa crede nel talentino del Principato e “qualcosa” è disposta a investire. Certo, non siamo alle cifre di Seb che i suoi bravi 45 milioni annuali se li porta a casa. Tuttavia, al di là della soddisfazione che si possa avere nell’avere qualche “soldino” da parte, la situazione diè piuttosto particolare. Di fatto, l’approccio al Mondiale 2020 è tra tanti dubbi: da un lato il 2019 ha riservato poca gloria per via di qualche errore di troppo e della crescita di un team-mate molto scomodo; dall’altro un ...

