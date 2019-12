Qual è l’età giusta per avere un figlio

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 24 dicembre 2019) Quando è il momento di diventare mamma? Decidere diunnon è facile, perché sono molti i fattori che entrano in gioco. Bisogna affrontare la situazione in coppia, capire se è il momento giusto, se si è pronti per essere genitori. La scienza, però, ci dice che esiste in realtà un’etàper diventare mamme. Secondo quanto riportato da Mikko Myrskylä della London School of Economics e Rachel Margolis della Canada’s Western University l’etàperdei figli è quella che va dai 35 ai 49 anni. Ma come, non si dice che la fertilità femminile è migliore proprio molto tempo prima dei 35 anni? Ovviamente sì, è una questione fisiologica. I ricercatori, invece, non fanno riferimento alla fisiologia umana, ma al rapporto di coppia. Scoprendo che l’età migliore per un uomo e per una donna di decidere diunè quella che va dai 35 ai 49 ...

