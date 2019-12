Mercantile incagliato in Sardegna | al via le operazioni di rimozione

(Di martedì 24 dicembre 2019) E’ stato elaborato e varato il piano di disincaglio del Dcry Blue, ilitaliano finito sabato scorso sugli scogli a Sant’Antioco, in: il progetto è stato messo a punto dal sindaco, dall’armatore e dai rappresentanti della società Smit Salvage, specializzata nel recupero di imbarcazioni. Sono attesi già nella serata di domani diversi tir in arrivo da Genova che inizieranno a portare le prime attrezzature. Successivamente arriveranno un rimorchiatore d’appoggio e alcuni elicotteri. Il clou delledovrebbe avere luogo nel fine settimana.L'articoloin: al via lediMeteo Web.

