Juve | Mandzukic vola in Qatar | tutto sbloccato E Sarri parla di futuro e obiettivi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo 4 anni e 31 gol, spesso dall’enorme peso specifico, Mariosaluta la, dalla quale si era virtualmente separato già dalla scorsa estate. Messo ai margini dal principio dell’avventuraana, ha accettato dopo alcune incomprensioni l’offerta deiioti dell’Al Duhail, la squadra dell’amico Benatia. C’è la firma ufficiale su un contratto fino al 2021 per totali 12 milioni di euro. The CroatianProfessional In AlDuhail Ranks https://t.co/Vs5IyiRhGK pic.twitter.com/3zglsOzZ3g— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) 24 dicembre 2019lascia la Signora,prova a conquistarla dopo aver perso la finale di Supercoppa contro la Lazio, ma anche forte di un primato condiviso in serie A e un girone di Champion stravinto. L’ex Napoli ha un mantra: ‘Vincere e convincere, predominio sulle partite ...

Leggi la notizia su open.online

