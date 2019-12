Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Quelle ragazzenelall’improvviso: non poteva vederle”.le parole di un 16enne, consideratodell’incidente diche, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, è costato la vita aVon Freymann eRomagnoli, investite dall’auto guidata dal ventenne Pietro Genovese. A riportare le parole del teste, presente sul luogo al momento della tragedia, è Il Messaggero.Il teste, T. O., un sedicenne alla guida di una minicar che si trovava al momento dell’impatto sul vialone, sarà presto riconvocato per essere ascoltato nuovamente e mettere a confronto la sua versione con quella di altre persone informate sui fatti. C’è una cosa, però, che sembra accomunare tutte le dichiarazioni e che lui ribadisce: “L’uomo alla guida del Suv non poteva evitare le ...

bizcommunityit : Gaia e Camilla, il testimone chiave: 'Pietro Genovese non poteva vederle. Mi sono chiesto: che diavolo...' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il testimone chiave di Corso Francia: 'Gaia e Camilla sono apparse nel buio all'improvviso: non poteva vederle' https:/… - HuffPostItalia : Il testimone chiave di Corso Francia: 'Gaia e Camilla sono apparse nel buio all'improvviso: non poteva vederle' -