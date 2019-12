Il primo romanzo di Stephen King | Carrie | diventerà una miniserie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le opere del re dell’horrorsono sempre più spesso soggette ad adattamenti televisivi e cinematografici. L’ultima trasposizione, in ordine cronologico, messa in cantiere in questi giorni è unabasata su. Ildell’autore del Maine, pubblicato negli Stati Uniti nel 1974, sarà il frutto della collaborazione tra il canale via cavo Fx – quello di Sons of Anarchy e Fargo – e Mgm Television. La produzione è ancora all’inizio, tanto che per il momento non sono ancora stati annunciati né lo showrunner che svilupperà questa nuova versione delné la protagonista che si presterà a interpretare la fragiledel titolo. Per certo, si sa che questa volta la teenager apparterrà anche a una minoranza e si sta valutando per un’attrice di colore o transgender. La storia, lo ricordiamo, gira attorno a una liceale timida e complessata; vittima di ...

