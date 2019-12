I Green Day hanno donato 2000 dollari a un ristorante per risarcirlo dopo i danni di un

(Di martedì 24 dicembre 2019) IDaya unamericano perdaicausati dal pubblico durante un concerto punk. L'iniziativa è nata in soccorso ad una raccolta fondi organizzata da uno studente, Bryson Del Valle, che quella sera era presente e aveva assistito al live dei Wacko, una formazione punk hardcore. Bryson ha raccontato che la band si stava esibendo nel retro di uno dei ristoranti della catena Denny's, e una volta partita la musica il pubblico era esploso in un pogo tanto scatenato quando distruttivo. Per questo motivo il titolare del locale, prima di cacciare tutti i presenti, aveva stabilito che icausati dall'atteggiamento dei presenti ammontava a circa. Più precisamente Del Valle, in un'intervista rilasciata a Billboard, ha riferito che il titolare ha chiesto di essere risarcito tramite vaglia postale o assegno circolare. ...

