“Facciamo riposare mamma” | il presepe in cui Giuseppe culla il Bambino

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Facciamomamma” è ildiventato virale sul web: in questa originale natività, infatti,il, mentre Maria è addormentata. Un simbolo del Natale che ha commosso anche Papa Francesco. Il Pontefice, infatti, ha commentato questocon queste parole: “Quanti tra marito e moglie si dividono la notte per ilche piange, piange, piange… Lascia che la madre riposi: questa è la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio”.: “Facciamomamma” Nel giorno del suo compleanno il Pontefice ha ricevuto un dono davvero speciale: si tratta deloriginale dal titolo “Lasciamomamma”. Nella scena, infatti, si vede Mariasulla mangiatoia, mentreha tra le braccia Gesù. Il papà, quindi è intendo are il, mentre la mamma si gode il meritato ...

