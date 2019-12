Elisabetta Canalis | scollatura esplosiva su Instagram

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ludovica Marchese La bellissimamanda il web in tilt con l’ennesimo scatto bollente. Ai fan non resta che ammirare la sua indescrivibile bellezza che, nonostante il passare inesorabile del tempo, non sfiorisce maiè senza dubbio una delle donne più sensuali della tv italiana. Purtroppo, però, ormai da qualche anno la showgirl vive all’estero, precisamente negli Stati Uniti dove si è trasferita insieme al marito Brian Perri, da cui ha avuto una splendida bambina, Skyler Eva. Tuttavia, anche se non è più fisicamente in Italia,è molto attiva sui social e così, anche con un oceano di mezzo, i fan possono seguirla in tutto ciò che fa attraverso le foto e i video che pubblica sul suo profilo. Da attimi di ordinaria quotidianità fino a uscite in compagnia delle rispettive famiglie, passando per le prodezze della piccola ...

zazoomblog : Elisabetta Canalis da perdere il fiato la scollatura è esagerata - #Elisabetta #Canalis #perdere #fiato - KontroKulturaa : Elisabetta Canalis, da perdere il fiato la scollatura è esagerata - -