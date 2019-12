Buone Feste 2019! Con la Vigilia di Natale iniziano gli eccessi a tavola | ecco i

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Come da tradizione, ladidà il via alle festività: si inizia con il cenone per poi proseguire con il pranzo di, poi c’è Santo Stefano e pochi giorni dopo la notte del 31 dicembre e il Capodanno. Il rischio è quello di eccedere con l’introito calorico: sono sufficienti alcune piccole accortezze, come spiega a Humanitas Salute* la professoressa Daniela Lucini, professore associato all’Università degli Studi di Milano, Responsabile della Sezione di Medicina dell’esercizio e patologie funzionali in Humanitas. “Le persone che sono a dieta dovranno necessariamente fare qualche rinuncia in più rispetto agli altri, per non perdere i risultati finora ottenuti, magari con non pochi sacrifici. In generale, è consigliabile organizzare i propri pasti in base alle occasioni di festa. Per esempio, se nel pomeriggio si ha una festa o si ha un aperitivo in serata, è ...

