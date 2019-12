Bianca Atzei è Incinta? Ecco l’Indiscrezione!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 24 dicembre 2019) Secondo alcune indiscrezioni la cantantesarebbe in attesa di un bambino. Ancora non c’è alcuna ufficialità da parte della cantante e del compagno, la Iena Stefano Corti ma anche alcuni amici della coppia sostengono che i due sono al settimo cielo.tutti i dettagli. Grandi novità a casa di. Secondo alcune indiscrezioni la cantante sarda sarebbe in attesa di un bambino, anche se ancora non c’è l’ufficialità. L’ed il suo compagno Stefano Corti infatti non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione, ma secondo le indiscrezioni del settimanale Diva e Donna sarebbero in attesa di un figlio. Nello specifico, per la rivista, la coppia non ha ancora fatto nessun annuncio perché, non avendo raggiunto il primo trimestre, vuole aspettare.non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e la voglia di costruirsi una ...

