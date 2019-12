ASUS T-ROK Apocalypse - recensione

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ci siamo chiesti a lungo come introdurre al meglio questo nuovo prodotto della. Cercare delle similitudini fra gli argomenti cari alla letteratura nerd come i robot o i mostri giapponesi non ha dato esito positivo, e l'unica maniera per riuscirci è utilizzare tre concetti molto semplici: incredibilmente potente, tecnologicamente al top, esteticamente bellissimo. L'T-ROKè, infatti, una macchina pensata espressamente per quella categoria di videogiocatori che non badano a spese e non vogliono scendere a compromessi. Un autentico mostro di potenza in grado di sgranocchiare tutta la grafica che gli viene data in pasto, privo della minima incertezza, rappresentando in sostanza l'incarnazione informatica della passeggiata di salute. Essendo il T-ROKun PC preassemblato, una volta arrivato a casa non rimane altro che tirarlo fuori dalla scatola e accenderlo. ...

Eurogamer_it : Amate la pappa pronta e pretendete l'hardware al top? Mettetevi comodi con la recensione dell'ASUS T-ROK Apocalypse! - hwupgrade : Intel Core #i99900K e NVIDIA #GeForceRTX 2070 Super per questo desktop da sogno ?? È il Winblu T-ROK Apocalypse, c… -