Ascolti Tv lunedì 23 dicembre | bene Ognuno è Perfetto | boom per Non ci resta che piangere

(Di martedì 24 dicembre 2019)Tv23(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)finale 1a tv – Rai 1 -4.489 milioni e 20.2% Il GGG Grande Gigante Gentile 1a tv – Canale 5 – 2.349 milioni e 11.2% Non ciche– Rete 4 – 2.087 milioni e 9.6% Report – Rai 3 – 1.654 milioni e 7.2% Alla Ricerca di Nemo – Rai 2 – 1.312 milioni e 5.6% 10 anni di Alessandra Amoroso – Italia 1 – 875 mila e 4.1% Grey’s Anatomy 15 finale 1a Tv free – La7 – 518/554 mila e 2.15/2.67% Dickens – l’uomo che inventò il Natale – tv8 – 327 mila e 1.4% Pizza Hero – nove – 325 mila e 1.5% N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui ...

