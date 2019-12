Trump fa scattare l’offensiva di Natale (Di lunedì 23 dicembre 2019) “I democratici e Crooked Hillary hanno pagato e diffuso un dossier falso, con informazioni false ottenute da fonti straniere, le hanno date ai media e ai poliziotti corrotti, e ora sono state raccolte. Hanno spiato la mia campagna, poi hanno cercato di nasconderlo – Proprio come Watergate, ma molto peggio”. Così scrive sui social il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si approccia al Natale in assetto da combattimento. In attesa che si svolga al Senato il suo processo per l’impeachment, il tycoon bastona i media liberal ma soprattutto i democratici, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e la compattezza del partito repubblicano che lo ha sostenuto in tutte queste settimane: “La pazza Nancy Pelosi vuole dettare i termini della bufala sull’Impeachment al Senato”, ma, sottolinea, “elimina tutti i due processi, ...

Leggi la notizia su it.insideover

Trump scattare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trump scattare