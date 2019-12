Thor | Love and Thunder | Tom Hiddleston verrà sostituito nel ruolo di Loki?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)and, secondo alcune indiscrezioni, mostrerebbein una nuova versione non interpretata da Tompotrebbe avere un nuovo volto nei futuri progetti della Marvel: Tompotrebbe infatti esserein occasione delle riprese dei prossimi capitoli della storia tratta dai fumetti. Alcune indiscrezioni sostengono che inand, il nuovo cinecomic con star Chris Hemsworth, apparirà il fratello dell'eroe, ma in una versione inedita. Durante la serie, prodotta per Disney+ e di cui sta per iniziare la produzione, si vedrà il personaggio interpretato da Tomcambiare forma e aspetto, ritrovandosi anche "bloccato" in una versione giovanile che apparirà nei futuri progetti della Marvel. La star britannica dovrebbe apparire ...

GianlucaOdinson : Thor: Love And Thunder, Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Hela? - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love And Thunder, Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Hela? - zazoomblog : Thor: Love And Thunder Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Hela? - #Thor: #Thunder #Blanchett #tornerà -