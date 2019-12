Tappeto di sacchetti della spesa a Iglesias | un regalo per i poveri

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sardegna all’insegnasolidarietà. Per Natale, a, gli abitanti regalano la loroai cittadini più bisognosi, riempiendo via Azuni di doni. Le foto che hanno fatto il giro del web: “Queste immagini riscaldano il cuore. Dovremmo donarci con più Amore”.diIn Sardegna il Natale si tinge di solidarietà. A, in via Azuni, una sorpresa ha accolto gli abitanti più bisognosicittà: centinaia dicontenenti pasta, pane e altri generi alimentari sono stati lasciati lungo ilrosso del quartiere. Undonato dai loro concittadini per passare le festività con un sorriso e dove le fotovia hanno riempito velocemente il web. Fonti del Comune hanno confermato l’ufficialitàfoto, rassicurando che già nella giornata di domenica 22 dicembre tutte le buste sono giunte a destinazione, per rendere il Natale delle ...

