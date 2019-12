Supercoppa | Cristiano Ronaldo non prende bene la medaglia d’argento

LIVE Juventus-Lazio 0-0 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : inizia la partita - Immobile sfida Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38: La Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus in tutte le competizioni (3P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri (8N, 24P). 17.35: La Juve vorrà riscattarsi dopo il ko in campionato, maturato all’Olimpico di Roma. Una motivazione in più per i bianconeri di Sarri. 17.33: I quattro precedenti tra Juventus e Lazio in Supercoppa Itailana ...