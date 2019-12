SPAL | Semplici | «La vittoria di Torino dà fiducia»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Leonardoha parlato a margine dell’evento dedicato ai cento anni del Figline. Le parole del tecnico dellaLeonardo, tecnico della, ha parlato a margine dell’evento dedicato ai cento anni del Figline, società che ha allenato e che gli ha permesso di entrare nel mondo del calcio. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb.– «Abbiamo fatto un percorso difficile, abbiamo sbagliato qualcosa sul campo. La nostra classifica non è consona alle nostre aspettative. Ora laci dà. Possiamo dare del filo da torcere a tutti». FIORENTINA – «Hanno avuto dei momenti particolari e degli infortuni importanti. Non voglio dare però un parere inesatto. Auguro però il migliore delle cose ai viola. Fra due settimane sarò a Firenze e spero che in quell’occasione da questa parte abbiano sempre qualche problema da ...

MMagazineItalia : La #Spal di #Semplici alla ricerca di un 2020 ancor più positivo del 2019: ecco i movimenti di #calciomercato del c… - previus73 : @leo_semplici Forza Spal - fulvio_capogna : @riccardobottoni @ffraticello Alla Spal invidio Semplici e gli auguro di rimanere in A! Società sana e pubblico eccellente! -