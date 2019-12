Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Lad’oro”è finita in Arabia Saudita. Otto scudetti su dieci, 4 Coppa Italia e 4 Supercoppe. “Ma ora tutto suggerisce che la coronaVecchia Signora potrebbe cominciare a scivolare giù”. Lo scrivesul Guardian, commentando la vittoriaLazio in Supercoppa. “Potrebbe sembra un discorso prematuro, ma la Juve terminerà il suo 2019 in vetta alla Serie A ma in condivisione con l’Inter di Conte. I nerazzurri hanno segnato più gol subendone di meno, e hanno chiuso l’anno demolendo il Genoa per 4-0”. “Lainvece ha finito in un modo molto diverso. Hanno vinto l’ultima partita, con il gol in assenza di gravità di Ronaldo alla Sampdoria. Ma aveva un ultimo impegno per completare gli obiettivi: la Supercoppa”. Quella vinta, appunto, dalla Lazio. Vinta – secondo ...

napolista : Nicky Bandini: “La decade d’oro della Juventus si chiude con una sconfitta” L’editorialista del Guardian: “Se il me… -