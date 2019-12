In auto con coltelli e mazza da baseball | due salernitani denunciati in Irpinia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa pattuglia della Stazione di Forino era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei Carabinieri non è passato inosservato un veicolo con a bordo un 20enne ed un 25enne della provincia di Salerno. E, intimato l’“Alt”, hanno proceduto al controllo di polizia. L’anomalo atteggiamento manifestato dai due giovani, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro un coltello a farfalla ed un coltello a serramanico, entrambi di oltre 20 centimetri di lunghezza. L’attività permetteva altresì di rinvenire nell’utilitaria anche unada. I due, che non hanno fornito una ...

