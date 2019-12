Forti piogge nel Sannio | Asea | “Diga Campolattaro ha evitato ulteriori danni”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo dall’ufficio stampa: La diga di, gestita dall’Azienda Speciale, ha ancora una volta svolto una significativa azione di laminazione delle piene limitando, in misura determinante, effetti oltremodo dannosi sul reticolo fluviale a valle dell’infrastruttura. È quanto accaduto in questo fine settimana in cui anche il, come molte regioni della nostra penisola, è stato flagellato da una notevole ondata di maltempo. Abbondantissimi venti hanno contraddistinto il meteo, in particolare nelle 36 ore racchiuse fra le 8:00 di sabato mattina (21.12) e le 20:00 di domenica sera (22.12). In questo lasso temporale si è registrato un incremento del livello d’invaso pari a 270 cm, passando da 372,02 a 374,66 metri s.l.m.. La diga è sottoposta a un costante controllo e monitoraggio. Le opere dell’intero invaso sono ...

