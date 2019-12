Fiorentina | parte il Iachini-day | il tecnico pronto a sbarcare a Firenze

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Giuseppea diventare il nuovo allenatore della: per lui contratto di 18 mesi Asono pronti ad accogliere Beppe. Joe Barone è partito ieri pomeriggio per gli Stati Uniti per parlare con Commisso del nuovoviola. Secondo la Gazzetta dello Sport, contratto fino al 30 giugno 2020 e in caso di salvezza prolungamento anche per la stagione successiva. Ilascolano potrebbe essere presentato il 28 dicembre. Il giorno prima del ritrovo della squadra dopo le vacanze di Natale. Leggi su Calcionews24.com

