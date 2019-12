Circolo degli Illuminati | gli eventi di Capodanno 2020

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)NYE31 Dicembre: Kerri Chandler – Mangaboo (live) – Fabrizio Maurizi – Germano Ventura Preview 28 dicembre: PrikuVia Giuseppe Libetta 1, 00154 Roma In occasione della notte di San Silvestro ilpresenta il suo evento di. Un appuntamento unico, in cui si può apprezzare la magia di uno dei club più rappresentativi della città nella sua massima espressione artistica. Nella line-up del 31 dicembre è previsto come ospite speciale Kerri Chandler. Considerato come lo “Stevie Wonder della house music”, con i suoi set ibridati dalla presenza di tastiere e intramezzi vocali con un piglio soul, offre sempre esibizioni entusiasmanti. Oltre al newyorkese c’è il live elettronico del duo torinese Mangaboo e i set di Fabrizio Maurizi e Germano Ventura, due veterani della scena house e techno italiana, a cui si aggiungono ...

alilagunaa : Porca miseria, ho sognato che venivano Adam Driver, Tom Cruise e gli Sugafree al Circolo dei lettori di Torino e ri… - circolo_l : @FratellidItaIia compie 7 anni. Sempre coerenti e sempre dalla parte dell'Italia e degli Italiani - romanotizie : Circolo Degli Illuminati presenta i Mind The Gap -