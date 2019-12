‘Bersaglio Mobile’ con René Laurent Vuillermoz | “Wierer si è difesa con intelligenza A

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) hLa tappa di Annecy-Le Grand Bornand è andata in archivio. Con essa si è conclusa la prima fase della Coppa del Mondo di biathlon, che ricomincerà il 9 gennaio da Oberhof. Come ogni lunedì, è il momento di analizzare le tematiche proposte dal weekend nella consueta rubrica “Bersaglio Mobile”, tenuta in collaborazione con l’ex biathleta azzurro. Cominciamo, come d’abitudine, dal settore femminile. Tre gare e tre vittorie per una Tiril Eckhoff ingiocabile. Stato di grazia, oppure è finalmente entrata nella dimensione a cui era attesa da tempo? “Eckhoff in questo momento è in forma e spara bene, di conseguenza raccoglie tutto quello che può raccogliere. Però vorrei sottolineare come a Le Grand Bornand sia andato forte chi ha tanta qualità da mettere in campo nel fondo. Le condizioni della neve hanno reso la pista durissima, soprattutto domenica, perché gli sci non ...

