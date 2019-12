Roma | indagato per omicidio stradale un 20enne per l’incidente che ha ucciso le due

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) È da poco passata la mezzanotte del 22 dicembre quando un’auto travolge due giovani ragazze. Gaia e Camilla, entrambe di 16 anni, sono morte nell’impatto. L’incidente è avvenuto asu corso Francia, all’altezza di via Flaminia: il conducente della Renault Koleos è un ragazzo di 20 anni. Resosi conto dell’accaduto, il ragazzo si è fermato per prestare soccorso alle vittime. Non c’è stato, però, nulla da fare: anche l’équipe del 118, arrivata dopo qualche minuto, ha dovuto rinunciare a ogni tipo di intervento medico. Le indagini per, coordinate dall’aggiunto Nunzia D’Elia, sono state affidate agli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale diCapitale. Il conducente, sotto shock, è stato portato in ospedale per verificare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Pietro, il figlio del regista Paolo Genovese, indagato per #omicidio stradale: ha investito le due ragazze a Corso Francia htt… - leggoit : Pietro, il figlio del regista Paolo Genovese, indagato per #omicidio stradale: ha investito le due ragazze a Corso…