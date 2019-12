Pd, Zingaretti si espone: “Conte è un nostro alleato” (Di domenica 22 dicembre 2019) Il capogruppo del partito democratico si espone sul premier. E sul Governo in atto, Zingaretti dice: “Abbiamo il dovere di governare insieme e al meglio”. Da Nicola Zingaretti arriva un endorsement non da poco nei confronti di Giuseppe Conte. Il capogruppo del Partito Democratico, entrato a far parte della squadra di Governo composta a inizio … L'articolo Pd, Zingaretti si espone: “Conte è un nostro alleato” proviene da www.meteoweek.com.

