Panchina Genoa | colpo di scena per il sostituto di Thiago Motta | manca solo l’ok

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Sono ore caldissime in casaper scoprire ildi. Stagione veramente complicata per il club rossoblu che dopo la sconfitta contro l’Inter si è ritrovata all’ultimo posto della classifica. Deludente la prestzione anche contro i nerazzurri, è vero che la squadra di Conte è nettamente superiore da punto di vista tecnico ma ilnon è mai entrato in partita, anzi anche i singoli errori sono stati veramente clamorosi. Per questo motivo il presidente Preziosi ha deciso per il ribaltone in classifica, sembrava praticamente fatta per l’arrivo di Diego Lopez ma nelle ultime ci sono stati nuovi aggiornamenti. Preziosi ha riconttatato Ballardini per l’ennesimo ritorno al, al momento è il nome in pole per ildi. Per la definitiva fumata biancal’ok di Ballardini. Quindi ...

