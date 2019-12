Napoli vince al 94′ | è già effetto Gattuso

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Prima vittoria per ildi Gennaroche al 94' , grazie ad Elmas con la collaborazione di Obiang, 'gela' il Mpaei Stadium e batte il Sassuolo. E' una doccia fredda per De Zerbi, anche se va detto che i partenopei hanno costruito nel secondo tempo il loro successo quando i neroverdi, calando vistosamente, hanno lasciato spazio e occasioni al. Assenze pesanti all'inizio per De Zerbi che perde Berardi per infortunio ma ritrova Duncan e Peluso dal 1', davanti Boga e Caputo supportati da Traore'. Ancora out Magnanelli, chiavi del centrocampo nei piedi di Obiang.lancia Luperto al posto dell'acciaccato Koulibaly e si affida al 4-3-3 visto al debutto con il Parma per ritrovare una vittoria che manca da oltre due mesi. Pronti, via e il primo pericolo lo creano i neroverdi. Al 2', sugli sviluppi di un corner calciato da Traore', Locatelli anticipa tutti e disegna una ...

pisto_gol : Sas-Nap 1:2 Impresa del Napoli che, dopo un 1^ tempo incolore, sotto 1:0 per il gol di Traorè gioca un grande 2^ te… - MarcoBellinazzo : 'Un altro calcio, il nostro calcio, è possibile ed è possibile a Napoli'. Questo l'incipit del racconto del Napoli… - janapergliamici : RT @Federic92020167: Il Napoli vince la Juve perde che bella chiusura di serata???????? #SassuoloNapoli -