Maltempo Salerno | fango e detriti sulla SS163 | chiuso tratto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Persistono i disagi su alcuni tratti della“Amalfitana” a causa del. Permane la chiusura al traffico lungo ildal km 29,000 al km 49,500, tra la località Capo d’Orso, nel comune di Maiori, e Vietri sul Mare, in provincia di, in entrambe le direzioni. Sul tracciato sono presenti. Le deviazioni vengono segnalate in loco.L'articoloMeteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #21dicembre 17:30, 309 #vigilidelfuoco impegnati in #Campania con 94 automezzi di soccorso: svolti 130 in… - anteprima24 : ** #Maltempo, ingenti danni nel salernitano. #Daniele: 'Sottovalutato l'emergenza' ** - LIRATV : #Maltempo: a #Salerno smottamenti ed allagamenti: L’ondata di maltempo non risparmia… -