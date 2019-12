Maltempo | crolla la protezione di un palazzo ad Agrigento | tragedia sfiorata

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)ada causa del forte vento che ha provocato la caduta della copertura di legno che era stata posta adi unLiberty del viale della Vittoria, nel cuore della citta’, dopo il crollo del cornicione, avvenuto lo scorso 18 settembre, in piena notte. Anche in questa circostanza solo per una fortunata casualita’ non si sono registrate vittime perche’ le strutture – poste nell’ambito di un piano di lavori di messa in sicurezza, eseguiti dal condominio e coordinati dalla Procura, che per il primo crollo ha iscritto 31 persone nel registro degli indagati – sono precipitate per terra e persino sopra una panchina senza colpire nessuno. Solo nei giorni scorsi, dopo tre mesi di isolamento, era stato disposto il totale dissequestro dell’area e il rientro di decine di persone nelle abitazioni e nelle ...

LiguriaOggi : Maltempo in Liguria – Crolla parte di una casa a Sori, strada chiusa - InMeteo : NEWS: Maltempo in Liguria: frana colpisce una casa tra Coreglia e Rapallo, crolla parte dell’edificio - RedazioneTvcity : Crolla un rudere a Torre del Greco a causa del maltempo: l'allerta continua anche domani - FOTO -… -