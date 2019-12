Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo | “Abbiamo fatto fare pace ai nostri fan | poi abbiamo

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019)D'Alessio eD'Angelo sono gli ospiti della puntata prenatalizia di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier raccontano i particolari della loro lite che un anno fa ha messo fine al loro tour, pronto a ripartire per due date natalizie: "riunito ifan che hanno sempre litigato, poilitigato noi". E su Sanremo: "Ci pensiamo per il prossimo anno, ma dobbiamo andare a colpo sicuro".

