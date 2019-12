De Zerbi | “Qui manca la pressione La pressione è necessaria per giocare a calcio”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La conferenza stampa di Dedopo la sconfitta contro il Napoli al Mapei Stadium. Il cambio Duncan-Djuricic è stato positivo? “Potevo tenerlo un po’ di più, però l’ho visto calare di intensità. L’avevo messo in marcatura su Fabian, che è dinamico oltre che un calciatore fantastico. Duncan ha disputato un ottimo primo tempo, di grande livello. Però stava calando vistosamente, altrimenti non l’avrei tirato fuori. Magari l’avrei dovuto tenere un po’ di più in campo, ma il cambio è dovuto a quel motivo”. Lanza del salto in avanti è colpa dei tanti giovani presenti nella rosa? “L’età condiziona, certamente. E’ più facile esperti a 30 anni che a 20, ma bisogna cercare di migliorare questo aspetto. Altrimenti si buttano via le carriere, prima ai vostri colleghi dicevo che nel mio contratto non c’è scritto di ...

