Al culmine di un litigio durante l’orario di lavoro | colpisce una collega con una barra

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Finisce in ospedale per colpa del cioccolato, ma non si tratta di indigestione. Dopo una lite furibonda scoppiata nell’azienda produttrice di cioccolato “Laica”, una dipendente viene colpita da unasulla testa con unadi cioccolato da un chilo, con tanta violenza da riportare un trauma cranico. Non sono noti i motivi della lite ma le due colleghe,di, nel reparto di produzione in pieno fermento per le festività natalizie, hanno cominciato a discutere animatamente ed una delle due ha colpito l’altra brandendo il primo oggetto che è riuscito a trovare. Nella fabbrica di Arona in provincia di Novara è scoppiato un putiferio fra mazze di barre al cioccolato e sacchetti pieni di dolci al cioccolato, sino a quando gli altri colleghi sono riusciti a separare le due donne in preda alla furia. La donna colpita è stata poi soccorsa dai medici ...

seidimassafra : Massafra: lite in strada, accoltellato 18enne - Corriere di Taranto - seidimassafra : Accoltellato a Massafra un 18enne al culmine di un litigio - Corriere di Taranto - seidimassafra : Accoltellato a Massafra un 18enne al culmine di un litigio - Corriere di Taranto -