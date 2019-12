Addio a Emanuel Ungaro | lo stilista che amava le donne

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019) Salutato come uno degli ultimi emblemi della Haute Couture, Emanuel Ungaro è morto a Parigi, sabato 21 dicembre, all'età di 86 anni. Famoso per la sua moda estremamente femminile e i suoi mix di colori e fantasie, aveva origini italiane (i suoi genitori scapparono negli anni '30 dalla Puglia per fuggire al regime fascista). Lui però nasce in Francia, ad Aix-en-Provence, nel 1933. Nel 1955 si trasferisce a Parigi, per diventare pochi anni dopo l'assistente del maestro Cristobal Balenciaga. Gli rimane accanto per sei anni e poi decide di aprire nel 1965 la sua maison, con cui crea abiti spettacolari, famosi per le ruches e i drappeggi.

