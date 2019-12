Rinnovo Mertens | De Laurentiis rilancia per convincere il belga

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), il Napoli ha preparato un rilancio perila restare: i dettagli e le cifre della proposta Il NapoliperDriesa restare. Il presidente Devuole persuadere infatti l’attaccante– in scadenza il prossimo giugno – a rinnovare il proprio contratto in azzurro. Quattro milioni di euro più un cospicuo bonus al momento della firma, secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultima proposta arrivata dal club. Per un biennale che porterebbea prolungare fino al 2022: il nodo principale, però, pare legato proprio all’entità del bonus per la firma. Leggi su Calcionews24.com

MarcoBovicelli : #Napoli, offerto il rinnovo a Dries #Mertens (in scadenza a giugno e cercato dal Borussia Dortmund): biennale a 4 m… - DiMarzio : L'offerta presentata dal #Napoli a #Mertens?? - news24_napoli : Il Mattino – Assalto a Mertens, Borussia e Bayern ci provano: c’è… -