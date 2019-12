Pioli | “Nessun giocatore del Milan deve pensare al mercato | solo alla partita”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domani ilaffronterà l’Atalanta a Bergamo. Oggi, in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore rossonero Stefano. “Tutte le gare sono importanti per noi, dobbiamo mettere il giusto spirito senzaad altro. Siamo in un momento delicato con una classifica deficitaria, abbiamo fatto 4 risultati utili di fila ma ci serve fare di più. L’Atalanta è una squadra forte, bisognerà avere concentrazione, ma non sarà l’ultima occasione per una qualificazione in Europa”. Sull’influenza che ilha sulla testa dei giocatori. “Ildurerà troppo tempo, nessundelsipermettere dial, se vedessi unpoco determinato sicuramente non verrà convocato. Dobbiamopartita”. Sulla formazione: “L’ho già decisa, ma la dirò domani mattina ai giocatori. Non penso di cambiare gli equilibri ...

