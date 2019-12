Natale su laF | reportage dal mondo e grandi classici

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 21 dicembre 2019)su laF, canale 135 di Sky, fa rima con viaggi, esplorazioni e letteratura internazionale con le sueserie tv. Dal 23 dicembre ogni giorno su laF è una festa! Dalle avventure dell’“L’esploratore del gusto” Benjamin Darnaud ai viaggi di cinque “Fotografi on the road”, daisulle rotaie di Philippe Gougler in “Incredibili viaggi in treno” ai luoghi e alle ricchezze del pianeta a rischio presenti nella “Lista di Bill – Meraviglie da salvare”, fino al ritorno di serie diventate ormai dei vericome Victoria, La Guerra dei mondi e Poldark: è un ricco palinsesto quello che la TV di Feltrinelli quest’anno presenta per le festività natalizie. Per gli amanti dei viaggi nelle culture e nei sapori delprosegue sul canale il racconto inedito di straordinari reporter sulle bellezze del nostro Pianeta da preservare: si parte con gli ultimi inediti episodi ...

