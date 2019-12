LIVE Inter-Genoa 2-0 | Serie A 2020 in DIRETTA | Lukaku vicino al tris!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)A CALCIO IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64′ RIGORE per l’, Agudelo non si ferma e travolge Gagliardini, giallo anche per l’argentino. 62′ Esce Jagiello ed entra Rovella per il. 60′ Sanabria dalla sinistra rientra e tira, Handanovic respinge in angolo. 58′ Errore di Jagiello che regala palla ad Esposito che non riesce però ad approfittarne. 56′ Si alza Criscito sulla fascia sinistra, ora è più un 4-4-2 in fase offensiva. 54′ Cassata prova il sinistro a giro, pallone largo sulla destra. 52′ Punizione di Criscito dai sedici metri che si infrange sulla barriera. 50′ Agudelo prova a crossare dalla sinistra, De Vrij anticipa Pinamonti di testa. 48′stava approfittando di un grave errore difensivo del, ma davanti al portiere centra Radu in ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - calciomercatoit : ? 63' Calcio di rigore per l'Inter ?? #InterGenoa 2-0 LIVE - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Inter-Genoa, il secondo tempo della gara che si gioca in Lombardia (live) -