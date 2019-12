Le ' ndrine ora facevano i soldi coi loculi per clandestini morti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Pietro Bellantoni Dall'indagine contro il clan Mancuso emerge il business che ruota attorno aiin mare. Gli affiliati si spartivano i cadaveri e a volte li seppellivano senza bara. Nel mirino anche due politici interessati a un centro di accoglienza I migranti sono un affare. Da vivi, ma anche da. La mega inchiesta 'Rinascita Scott', che ha portato a più di 300 arresti in giro per l'Italia e l'Europa, oltre a confermare il potere criminale dei Mancuso e di tutti gli altri clan satelliti, ha evidenziato ancora una volta quanto sia redditizio il business dei migranti per la 'ndrangheta. Dalle carte dell'indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro, infatti, emergono gli affari illeciti nel mercato del 'caro estinto' straniero e delle cappelle cimiteriali. Gli uomini d'onore calabresi non solo truccavano le gare d'appalto sui servizi funebri, ma non si...

