La boxer cieca (Di sabato 21 dicembre 2019) Una famosissima associazione di volontariato presente in Spagna, ha raccontato una storia realmente accaduta di una boxerina abbandonata in pessime condizioni. La boxerina in questione era stata lasciata sola vicino un locale della città, dato che era cieca non riusciva a trovare del cibo e quindi era ormai diventata scheletrica per il troppo tempo senza mangiare né bere. Notata dai ragazzi dell’associazione capirono che non aveva molte possibilità di vita e quindi decisero di portarla immediatamente dal veterinario. Una volta lì il veterinario descrisse una situazione clinica preoccupante in quanto la cagnolina era fortemente malnutrita e dovevano subito intervenire dandogli del cibo proteico e aiutarla a mangiarlo in quanto era cieca. In più il veterinario curò tutte le ferite della povera cagnolina e anche tutte le escoriazioni che aveva sulle gambe. ...

Leggi la notizia su bigodino

boxer cieca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : boxer cieca