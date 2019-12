Inter | Conte | «Che partita col Genoa | ringrazio i ragazzi per la loro voglia»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il plauso alla squadra da parte di Antonio, tecnico dell’, dopo la fantastica vittoria casalinga contro ilEcco la riflessione di Antonioal termine di. L’allenatore ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio. «Non penso che dovevamo attendere oggi per dire che la squadra è cresciuta in tutto. Nelle difficoltà il gruppo si è responsabilizzato, coinvolgendo tutti i giocatori. C’è stata grande professionalità da parte di tutti, anche di chi gioca pochissimo. E’ la dimostrazione che non dobbiamo smettere di lavorare. Se a Natale siamo con 42 punti, dobbiamo dire grazie al lavoro che stiamo facendo.per lae professionalità. Hannodi crescere. Ladi oggi è stata buona sotto ogni punto di vista. Se scriverò la letterina di Natale per i regali di mercato a ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - chetempochefa : ?? L’allenatore dell’@Inter Antonio Conte sarà ospite in esclusiva in studio nella prossima puntata di #CTCF da… - FBiasin : La prerogativa delle grandi squadre è “mascherare i problemi”. L’#Inter oggi ne aveva uno grosso: una squadra messa… -