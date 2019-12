Infortunio Ansaldi | l’argentino rassicura i tifosi uscendo dallo stadio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il Torino perde Cristianpernel match contro la Spal: ecco le condizioni del giocatore di mister Mazzarri (dal nostro inviato) – Tegola per Walter Mazzarri e per il Torino: si ferma perCristiannel corso della gara contro la Spal. Il giocatore, fermo a terra dolorante durante l’azione del gol del pari degli estensi, ha lasciato il posto a Laxalt al 44′. Il giocatore ha chiesto il cambio per colpa di un problema muscolare alla coscia sinistra. L’argentino era anche stato ammonito, quindi salterà al 100% il prossimo match contro la Roma.hato isulle sue condizioni: dovrebbe trattarsi di una lieve noia muscolare. Leggi su Calcionews24.com

