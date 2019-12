Gli effetti sul voto in Calabria della maxi inchiesta contro la ' ndrangheta 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) A una settimana dalla scadenza del termine per presentare le liste, in un contesto già caotico per la concomitanza con le feste natalizie, il quadro politico inin vista delle Regionali del prossimo 26 gennaio è sempre confuso. A renderlo ancora più incerto sono poi glimastodonticaanti-'ndrangheta "Rinascita-Scott" condotta giovedì dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri, che ha toccato anche alti livelli politici ed è destinata ad appesantire il clima elettorale oltre a influenzare anche le ultime scelte dei partiti. Scelte che a fatica, nelle ultime ore, i partiti stanno delineando, rimandando comunque l'ufficialità solo ai minuti immediatamente precedenti le ore 12 del 28 dicembre, termine ultimo per la presentazione di liste e candidati. Respinto dalla Lega, Occhiuto correrà da solo? Il ...

ricpuglisi : Nella sua ridicola e sconclusionata polemica contro Gualtieri lo scarsamente competente Borghi fa doloso riferiment… - SerieA : Nel 1997 l’@Inter acquista @Ronaldo: il calcio italiano è un fenomeno mondiale a tutti gli effetti. ?? La grande st… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @marco_gervasoni: gli effetti delle firme per il #referendum, l’offensiva gi… -