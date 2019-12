CD Projekt RED firma un nuovo accordo con l' autore dei romanzi The Witcher

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Come alcuni di voi ricorderanno, l'anno scorso Andrzej Sapkowski, il famosopolacco responsabile deidi The, si scontrò con CDRED, gli sviluppatori dietro la famosa trilogia di omonimi RPG, chiedendo 16 milioni di dollari in royalties, derivati dalle vendite dei videogiochi.Ai tempi del primo gioco di The, Sapkowski, peccando di lungimiranza e poco investito nel medium videoludico, cedette i diritti per lo sfruttamento di Thead una cifra irrisoria, credendo che il titolo CDRED sarebbe stato un fallimento commerciale. Un errore costoso, dato che ad oggi la serie è riuscita a piazzare ben 40 milioni di copie in tutto il mondo. Per questo motivo, l'iniziò a chiedere agli sviluppatori una "fetta" più consistente dei guadagni derivati dalla serie, seppur non pattuita dal contratto iniziale.Non sappiamo come sia andata a finire ...

