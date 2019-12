Allerta meteo | in Friuli un morto Torna acqua alta a Venezia DIRETTA

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 21 dicembre 2019): sono 11 le regioni in cui la situazione è particolarmente monitorata. Intanto il premier Conte annuncia 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - repubblica : Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni [aggiornamento delle 08:51] -