Xbox Series X: Randy Pitchford di Gearbox deluso dal reveal della next-gen di Microsoft (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il fondatore di Gearbox Software, Randy Pitchford, è rimasto deluso dal reveal di Xbox Series X. In particolare, il boss dello studio di Borderlands 3 sottolinea una mancanza di ambizione nella nuovissima console di Microsoft rispetto a Xbox One X, che invece ha trovato più "stimolante".Commentando in un tweet l'analisi di Series X di Digital Foundry, Spencer ha ripreso la Legge di Moore ("La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi e quadruplica quindi ogni 3 anni") e ha detto che, anche se è vero che la Legge di Moore sta apparentemente rallentando, le performance stanno crescendo. Questo, inoltre, porterebbe a un'evoluzione del design.Pitchford non è stato particolarmente colpito da questo commento, sostenendo che "il messaggio ambizioso per Xbox One X è stato stimolante, ma per Series X, beh, sembra più una ...

