Warren:Trump, il più corrotto di tutti

Donald"è il presidente piùdella storia, che lavora solo per i ricchi". Lo affermala senatrice democratica candidata alla Casa Bianca, Elizabeth, rispondendo a una domanda sull'impeachment al dibattito dei candidati democratici. E' un "bugiardo patologico". L'accusa viena da Bernie Sanders sempre in merito all'impeachment. Per Joe Biden, il voto è stata una "necessità" dettata dalla costituzione: assicuro che "riporterà integrità nell'ufficio della presidenza".(Di venerdì 20 dicembre 2019)