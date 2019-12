Scoperti i resti di un’imbarcazione vichinga grazie ad un georadar (Di venerdì 20 dicembre 2019) Recentemente, in un campo sull’isola di Edoy, in Norvegia, sono stati Scoperti dei resti di quella che sarebbe a tutti gli effetti una nave vichinga. Tale ritrovamento non risulta essere del tutto inaspettato, in quanto l’isola, in passato, fu un luogo frequentato da popolazioni vichinghe ed è per questo motivo che è divenuto un sito di interesse per storici ed archeologi. Un georadar per scoprire l’architettura vichinga La notizia del ritrovamento è stata diffusa dall’Institute for Cultural Heritage Research. Il ritrovamento della nave, lunga ben 16 metri, è avvenuto grazie all’utilizzo di un georadar. Secondo quanto riportano gli archeologi, è probabile sia stata utilizzata per la sepoltura di un capo norreno, poiché sono stati ritrovati anche armi, tesori ed altri oggetti. Pertanto è evidente come suddetta scoperta fornisca dettagli utili ed interessanti per conoscere a ...

